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ارتفاع حصيلة فيضانات كنتاكي إلى 37 قتيلاً

ارتفاع حصيلة فيضانات كنتاكي إلى 37 قتيلاً
2 أغسطس 2022 08:58

 قال حاكم ولاية كنتاكي الأميركية آندي باشير يوم الاثنين إن 37 شخصا على الأقل لقوا حتفهم في فيضانات مدمرة في الولاية.
وأضاف باشير في تغريدة عبر تويتر: "نحن ننهي اليوم بمزيد من الأخبار المفجعة من شرق كنتاكي. يمكننا أن نؤكد أن عدد القتلى قد ارتفع حاليا إلى 37 ، مع وجود الكثير من المفقودين ".
وواصل الحاكم تحذير سكان منطقة كنتاكي المتضررة بشدة في شرق البلاد من أن "سلسلة من العواصف المعقدة" ستتحرك عبر المنطقة مع أكبر تهديد خلال الليل.
وقال: "القلق الأكبر هو الفيضانات خلال الليل" ، ونصح السكان في المناطق التي عانت من الفيضانات بالبحث عن مأوى على أراض مرتفعة.
وقالت السلطات إن الأمر قد يستغرق أسابيع قبل العثور على جميع الضحايا وأنه من غير الواضح عدد الأشخاص المفقودين.
وحدثت الفيضانات المفاجئة والانهيارات الأرضية في أعقاب هطول أمطار غزيرة في كنتاكي وفي ولايتي فرجينيا وويست فرجينيا المجاورتين.
وفوجئ كثير من الأشخاص بالفيضانات ليل الخميس.
ووافق الرئيس الأميركي جو بايدن على طلب لإعلان حالة الكارثة الكبرى في ولاية كنتاكي، مما أدى إلى إتاحة تمويل اتحادي للمساعدة في جهود التعافي.
وفي كانون ديسمبر، لقي أكثر من 70 شخصا حتفهم وسط أعاصير مدمرة في الولاية.

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