السعودية ترحب بمقتل زعيم تنظيم القاعدة أيمن الظواهري

أعلنت السعودية ترحيبها بإعلان الرئيس الأميركي جو بايدن مقتل زعيم تنظيم القاعدة أيمن الظواهري بواسطة طائرة مسيرة، الذي يعد من قيادات الإرهاب التي تزعمت التخطيط والتنفيذ لعمليات إرهابية مقيتة في الولايات المتحدة الأميركية والمملكة العربية السعودية وعدد من دول العالم الأخرى قتل إثرها الآلاف من الأبرياء من مختلف الجنسيات والأديان بما فيهم مواطنون سعوديون.

وأكدت حكومة المملكة أهمية تعزيز التعاون وتظافر الجهود الدولية لمحاربة آفة الإرهاب واجتثاثها، مهيبة بجميع الدول التعاون في هذا الإطار لحماية الأبرياء من التنظيمات الإرهابية.