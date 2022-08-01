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مقتل زعيم "القاعدة" أيمن الظواهري

أرشيفية
2 أغسطس 2022 01:32

قال مسؤولون أميركيون، الاثنين، إن زعيم تنظيم القاعدة أيمن الظواهري لقي حتفه في غارة بطائرة مُسيرة شنتها وكالة المخابرات المركزية في أفغانستان، في أكبر ضربة للتنظيم المتشدد منذ مقتل مؤسسه أسامة بن لادن في 2011.
وذكر أحد المسؤولين، الذي تحدث بشرط عدم الكشف عن هويته، أن المخابرات الأميركية شنت غارة بطائرة مُسيرة في العاصمة الأفغانية كابول يوم الأحد.
وأكد متحدث باسم حركة طالبان، في بيان، وقوع الضربة.
وسيلقي الرئيس الأميركي جو بايدن كلمة بشأن ما وصفه البيت الأبيض بأنها "عملية ناجحة لمكافحة الإرهاب".
وقال مسؤول أميركي إن الولايات المتحدة نفذت عملية "ناجحة" ضد هدف "هام للقاعدة" في أفغانستان دون إعطاء مزيد من التفاصيل.

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المصدر: وكالات
ضربة جوية
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