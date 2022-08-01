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باكستان.. اختفاء طائرة تقل 6 أشخاص بينهم مسؤولين عسكريين

طائرة هليكوبتر تابعة للجيش الباكستاني (أرشيفية)
2 أغسطس 2022 01:23

أعلن الجيش الباكستاني أن طائرة هليكوبتر عسكرية كانت تقل مسؤولان عسكريان وأربعة آخرين اختفت، الاثنين، خلال عملية إغاثة من الفيضانات في جنوب باكستان.
وأشار مسؤول في المخابرات إلى أن المدير العام لقوات خفر السواحل الباكستانية البريجادير أمجد حنيف ساتي كان على متن الطائرة إلى جانب الجنرال سرفراز علي.
وأوضح الجيش، في بيان، أن الطائرة التي كانت تساعد في عمليات الإغاثة من الفيضانات في منطقة "لاسبيلا" في إقليم بلوخستان الجنوبي فقدت الاتصال بمراقبة الحركة الجوية.
وأضاف أن ستة أشخاص بينهم الجنرال، الذي يقود الفرقة 12 الجنوبية، كانوا على متن الطائرة. ولم يوضح الجيش منذ متى اختفت الطائرة.
وقالت الشرطة المحلية إن الطائرة مفقودة منذ أكثر من ست ساعات.
وذكر برويز عمراني المسؤول في الشرطة أنه لم يعثر على أي أثر للهليكوبتر منذ بدء عملية الإنقاذ. وقال إن البحث توقف بسبب سوء الأحوال الجوية وسيُستأنف صباح الثلاثاء.

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