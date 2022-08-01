الثلاثاء 2 أغسطس 2022 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
عربي ودولي

بوتين: لن يكون هناك منتصر في أي حرب نووية

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين
2 أغسطس 2022 01:36

لندن (رويترز) 

أخبار ذات صلة
وزارة الدفاع العراقية: الجيش في خدمة الشعب
مسؤول يمني لـ«الاتحاد»: «الحوثي» يهدد مقدرات اليمن ولم يلتزم بالهدنة

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أمس، أنه لا يمكن أن يكون هناك طرف منتصر في أي حرب نووية، وأنه يجب عدم بدء مثل هذه الحرب أبداً.
وجاء تصريح بوتين في رسالة إلى المشاركين في مؤتمر حول معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، بعد مرور أكثر من خمسة أشهر منذ بدء الأزمة في أوكرانيا.
وقال بوتين: «ننطلق من حقيقة أنه لا يمكن أن يكون هناك طرف منتصر في حرب نووية ولا ينبغي إطلاقها أبداً، ونحن ندافع عن الأمن المتكافئ وغير القابل للتجزئة لجميع أعضاء المجتمع الدولي».
وبدا أن كلماته للمنتدى الذي ينصب على معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، تهدف إلى توجيه رسالة مطمئنة وتأكيد أن روسيا قوة نووية مسؤولة.
ورفعت الأزمة في أوكرانيا التوترات الجيوسياسية إلى مستويات لم تبلغها منذ أزمة الصواريخ الكوبية في عام 1962. وتحدث الساسة في كل من روسيا والولايات المتحدة علناً عن مخاطر اندلاع حرب عالمية ثالثة.
وكان الرئيس الأميركي جو بايدن قال، قبل مناقشات في الأمم المتحدة حول منع الانتشار النووي أمس، إن الولايات المتحدة مستعدة لوضع الخطوط العريضة لاتفاق جديد للأسلحة النووية مع روسيا.

فلاديمير بوتين
روسيا
بوتين
الرئيس الروسي
حرب نووية
معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية
آخر الأخبار
3 أشهر.. وينطلق «المستكشف راشد» إلى القمر
الإمارات
3 أشهر.. وينطلق «المستكشف راشد» إلى القمر
اليوم 01:36
أرشيفية
عربي ودولي
وزارة الدفاع العراقية: الجيش في خدمة الشعب
اليوم 01:36
إطلاق النسخة المحدثة من تطبيق الفحص الطبي للإقامة
الإمارات
إطلاق النسخة المحدثة من تطبيق الفحص الطبي للإقامة
اليوم 01:36
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين
عربي ودولي
بوتين: لن يكون هناك منتصر في أي حرب نووية
اليوم 01:36
استخدام الهاتف خلال القيادة أحد عوامل ارتكاب الحوادث (أرشيفية)
الإمارات
«الداخلية» تطلق حملة التوعية المرورية الموحدة الثالثة لعام 2022
اليوم 01:36
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©