بوتين: لن يكون هناك منتصر في أي حرب نووية

لندن (رويترز)

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أمس، أنه لا يمكن أن يكون هناك طرف منتصر في أي حرب نووية، وأنه يجب عدم بدء مثل هذه الحرب أبداً.

وجاء تصريح بوتين في رسالة إلى المشاركين في مؤتمر حول معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، بعد مرور أكثر من خمسة أشهر منذ بدء الأزمة في أوكرانيا.

وقال بوتين: «ننطلق من حقيقة أنه لا يمكن أن يكون هناك طرف منتصر في حرب نووية ولا ينبغي إطلاقها أبداً، ونحن ندافع عن الأمن المتكافئ وغير القابل للتجزئة لجميع أعضاء المجتمع الدولي».

وبدا أن كلماته للمنتدى الذي ينصب على معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، تهدف إلى توجيه رسالة مطمئنة وتأكيد أن روسيا قوة نووية مسؤولة.

ورفعت الأزمة في أوكرانيا التوترات الجيوسياسية إلى مستويات لم تبلغها منذ أزمة الصواريخ الكوبية في عام 1962. وتحدث الساسة في كل من روسيا والولايات المتحدة علناً عن مخاطر اندلاع حرب عالمية ثالثة.

وكان الرئيس الأميركي جو بايدن قال، قبل مناقشات في الأمم المتحدة حول منع الانتشار النووي أمس، إن الولايات المتحدة مستعدة لوضع الخطوط العريضة لاتفاق جديد للأسلحة النووية مع روسيا.