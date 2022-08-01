السودان.. خلافات بين القوى المدنية على تسمية رئيس وزراء

أسماء الحسيني (الخرطوم)

أعلن فولكر بيرتس رئيس بعثة الأمم المتحدة في السودان «يونيتامس»، أمس، أن البعثة ستواصل دعم الجهود للتوصل إلى صيغة مقبولة لاستعادة التحول الديمقراطي بقيادة مدنية في السودان، فيما تواجه القوى المدنية في السودان خلافات قوية حول الاتفاق على تسمية رئيس للوزراء.

وقال بيرتس عبر حسابه على «تويتر» إنه عقد اجتماعاً مثمراً مع مالك عقار عضو مجلس السيادة السوداني ورئيس الحركة الشعبية لتحرير السودان، لبحث تطورات مبادرته مع أعضاء السلك الدبلوماسي في الخرطوم، ومن بينهم سفيرا الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة والقائمة بأعمال السفارة الأميركية.

واستعرض عقار خلال اللقاء التطورات في مسار مبادرته، عبر الاجتماعات التي طرحها مع القوى والأحزاب السياسية والحركات المسلحة والمكون العسكري، وأوضح أنه في انتظار الملاحظات من مختلف الأطراف لتطوير المبادرة للوصول إلى اتفاق وطني، وطالب البعثة الأممية والمجتمع الدولي بلعب دورهم بشكل موحد وفاعل لتقديم الدعم التقني والقانوني في الصياغة القانونية وتقريب الشقة بين الأطراف المختلفة.

وكان عقار طرح مبادرته، الشهر الماضي، من أجل إنهاء الأزمة السياسية في السودان على ثلاث مراحل، وقال إن المرحلة الأولى من المبادرة تشمل الاتفاق بين المكون العسكري وقوى الحرية والتغيير وحركات السلام الموقعة على اتفاق جوبا للسلام، لتحديد الصلاحيات والمهام بدقة بين مختلف كيانات الدولة، وعلى رأسها المجلس الأعلى للقوات المسلحة، الذي اقترحه رئيس مجلس السيادة الفريق أول عبد الفتاح البرهان.

وتشمل المرحلة الثانية من مبادرة عقار تشكيل حكومة وطنية مستقلة يتم التوافق عليها، واختيار رئيس وزراء يمثل قوى الثورة، يختار حكومته من كفاءات مستقلة، بينما تركز الأحزاب السياسية على مهمة التحضير للانتخابات، فيما تشمل المرحلة الثالثة إقامة حوار وطني شامل.

ومن ناحية أخرى برزت خلافات قوية بين القوى المدنية في السودان حول الاتفاق على تسمية اسم رئيس الوزراء، حيث أعلن وجدي صالح المتحدث باسم المجلس المركزي لقوى «الحرية والتغيير» أن حديث القيادي بالتحالف وعضو مجلس السيادة السابق محمد الفكي سليمان عن تسميتهم رئيس وزراء خلال أسبوعين هو سابق لأوانه، وأن قوى الحرية والتغيير لن تتصرف بمفردها، بل بالتوافق مع قوى الثورة. وقال فايز الشيخ السليك، الكاتب والمحلل السياسي السوداني لـ«الاتحاد»، إن تعيين رئيس وزراء يتطلب الدخول أولاً في حوار شفاف مع كل قوى الثورة، لترتيب عقد مؤتمر تأسيسي يتبنى إعلان دستوري وميثاق سياسي، ومن ثم تشكيل سلطة تشريعية تكون هي السلطة الانتقالية التي تختار رئيس الوزراء.