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موريتانيا.. الجيش يجلي متضرري السيول

موريتانيا.. الجيش يجلي متضرري السيول
2 أغسطس 2022 01:35

نواكشوط (وكالات)

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أعلن الجيش الموريتاني أنه نفذ عمليات إغاثية لسكان مدينة «انبيكة» بولاية «تكانت» وسط البلاد، بعد تضرر المدينة جراء الأمطار الأيام الأخيرة.
وقال الجيش، في بيان أمس، إن تدخله جاء استجابة لنداء الاستغاثة الذي أطلقه السكان المحليون والسلطات الإدارية في مدينة «انبيكة» عاصمة بلدية «تامورت النعاج».
وأضاف أن «وحدات من الجيش تابعة للمركز الوطني لتدريب المغاوير نفذت عمليات تدخل لصالح جميع المنكوبين المحاصرين بمياه السيول، التي قطعت الطريق الرابط بين انبيكة وتجكجة عاصمة الولاية».
وأشار إلى أن عمليات الإنقاذ، شملت إجلاء المتضررين إلى مناطق آمنة، مع توفير الرعاية اللازمة لهم، مشيراً إلى أن هذا التدخل يأتي في إطار مشاركة الجيش في التصدي للكوارث الطبيعية والحالات الإنسانية.
وكانت السلطات الموريتانية، بدأت أمس الأول، إجلاء الأسر المتضررة من الأمطار في مناطق من بلدية «تامورت انعاج» في ولاية «تكانت»، وسط موريتانيا.

موريتانيا
الجيش الموريتاني
السيول
نواكشوط
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