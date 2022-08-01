الثلاثاء 2 أغسطس 2022 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
عربي ودولي

وزارة الدفاع العراقية: الجيش في خدمة الشعب

أرشيفية
2 أغسطس 2022 01:36

بغداد (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
بوتين: لن يكون هناك منتصر في أي حرب نووية
مسؤول يمني لـ«الاتحاد»: «الحوثي» يهدد مقدرات اليمن ولم يلتزم بالهدنة

أكدت وزارة الدفاع العراقية أن الجيش بكل قادته ومنتسبيه في خدمة الشعب العراقي ويقفون على مسافة واحدة من الجميع.
وأكدت الوزارة تعليقاً على الأنباء التي تداولتها وسائل التواصل الاجتماعي حول إعلان قائد «فرقة المشاة الحادية عشرة في الجيش» وقوفه مع المتظاهرين: أن «الجيش العراقي بكل قادته ومنتسبيه هم في خدمة الشعب العراقي ويقفون على مسافة واحدة من الجميع».
وذكر البيان أن «واجب القوات الأمنية حماية المتظاهرين والممتلكات العامة والخاصة ومنع حدوث أي خرق أمني وتضييق الخناق على المندسين الذين يحاولون زعزعة الأمن من خلال استغلال الظروف».
وفي سياق متصل، نشر جهاز مكافحة الإرهاب العراقي بياناً أكد فيه على أنه لن يكون طرفا في السياسة أو الحكم، وألا تخرج قياداته عن واجباتها المقررة في قانون عام 2016.
وتابع: «أنه في خضم التطورات السياسية فلن يكون الجهاز طرفا في السياسة أو الحكم، ولا ترضى قيادته أن تخرج عن واجباتها المقررة بموجب قانون جهاز مكافحة الإرهاب».

وزارة الدفاع العراقية
الجيش العراقي
العراق
أزمة العراق السياسية
آخر الأخبار
3 أشهر.. وينطلق «المستكشف راشد» إلى القمر
الإمارات
3 أشهر.. وينطلق «المستكشف راشد» إلى القمر
اليوم 01:36
أرشيفية
عربي ودولي
وزارة الدفاع العراقية: الجيش في خدمة الشعب
اليوم 01:36
إطلاق النسخة المحدثة من تطبيق الفحص الطبي للإقامة
الإمارات
إطلاق النسخة المحدثة من تطبيق الفحص الطبي للإقامة
اليوم 01:36
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين
عربي ودولي
بوتين: لن يكون هناك منتصر في أي حرب نووية
اليوم 01:36
استخدام الهاتف خلال القيادة أحد عوامل ارتكاب الحوادث (أرشيفية)
الإمارات
«الداخلية» تطلق حملة التوعية المرورية الموحدة الثالثة لعام 2022
اليوم 01:36
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©