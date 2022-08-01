وزارة الدفاع العراقية: الجيش في خدمة الشعب

بغداد (الاتحاد)

أكدت وزارة الدفاع العراقية أن الجيش بكل قادته ومنتسبيه في خدمة الشعب العراقي ويقفون على مسافة واحدة من الجميع.

وأكدت الوزارة تعليقاً على الأنباء التي تداولتها وسائل التواصل الاجتماعي حول إعلان قائد «فرقة المشاة الحادية عشرة في الجيش» وقوفه مع المتظاهرين: أن «الجيش العراقي بكل قادته ومنتسبيه هم في خدمة الشعب العراقي ويقفون على مسافة واحدة من الجميع».

وذكر البيان أن «واجب القوات الأمنية حماية المتظاهرين والممتلكات العامة والخاصة ومنع حدوث أي خرق أمني وتضييق الخناق على المندسين الذين يحاولون زعزعة الأمن من خلال استغلال الظروف».

وفي سياق متصل، نشر جهاز مكافحة الإرهاب العراقي بياناً أكد فيه على أنه لن يكون طرفا في السياسة أو الحكم، وألا تخرج قياداته عن واجباتها المقررة في قانون عام 2016.

وتابع: «أنه في خضم التطورات السياسية فلن يكون الجهاز طرفا في السياسة أو الحكم، ولا ترضى قيادته أن تخرج عن واجباتها المقررة بموجب قانون جهاز مكافحة الإرهاب».