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الرئيس اللبناني يتعهد بإجراء الانتخابات الرئاسية في موعدها

الرئيس اللبناني يتعهد بإجراء الانتخابات الرئاسية في موعدها
2 أغسطس 2022 01:35

بيروت (وكالات)

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تعهد الرئيس اللبناني ميشال عون، أمس، بإجراء الانتخابات الرئاسية في موعدها، وأن لا تلقى مصير تشكيل الحكومة الجديدة المتعثر.
تصريحات عون جاءت في كلمة له خلال الاحتفال بالعيد الـ77 للجيش اللبناني، في ثكنة «شكري غانم» شرق العاصمة بيروت. وقال عون: «آمل أن لا يكون مصير الانتخابات الرئاسية مماثلاً لمصير تشكيل الحكومة الجديدة». وتعهّد بالحرص على إجراء الانتخابات الرئاسية في موعدها المقرر في 31 أكتوبر المقبل وتوفير الظروف المواتية لذلك. وأضاف عون: «لبنان يعيش وطأة التطورات الإقليمية والدولية المتسارعة، ونسعى في ظلّ الأجواء المشحونة بالأحداث أن يبقى بلدنا بعيداً عن كل التجاذبات والتأثيرات».

الرئيس اللبناني
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لبنان
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