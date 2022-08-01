الثلاثاء 2 أغسطس 2022 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
عربي ودولي

أميركا تزود أوكرانيا بمزيد من الأسلحة المتطورة

صواريخ هيمارس المتطورة
1 أغسطس 2022 23:44

قالت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاجون)، اليوم الاثنين، إنها سترسل أسلحة جديدة متطورة بقيمة 550 مليون دولار أميركي للقوات الأوكرانية بينها ذخائر لقاذفات الصواريخ.
وأكد جون كيربي المتحدث باسم البيت الأبيض للصحافة أن هذه المساعدة ستتضمن خصوصًا "مزيدًا من الذخائر لمنظومات (...) هيمارس".
 وأوضح البنتاجون، في بيان، أن المساعدة الجديدة ستتضمّن أيضًا 75 ألف قذيفة من عيار 155 ملم، مضيفة "لتلبية المتطلبات المتغيرة، ستواصل الولايات المتحدة العمل مع حلفائها وشركائها لتزويد أوكرانيا بالقدرات الأساسية".
بذلك، ترتفع القيمة الإجمالية للمساعدة العسكرية الأميركية المقدّمة لأوكرانيا، منذ أن تسلّم الرئيس الأميركي جو بايدن مهامه، إلى أكثر من ثمانية مليارات دولار، وفق المتحدث.
وتستطيع مدافع "هيمارس" المتحركة إطلاق صواريخ يوجهها نظام التموضع العالمي (جي بي اس) لتحديد المواقع ويبلغ مداها ثمانين كيلومترا، ما يتيح لأوكرانيا بلوغ أهداف لم تكن سابقا في متناول قواتها.

أخبار ذات صلة
وزارة الدفاع العراقية: الجيش في خدمة الشعب
بوتين: لن يكون هناك منتصر في أي حرب نووية
المصدر: وكالات
الولايات المتحدة
أسلحة
منظومة صواريخ
أوكرانيا
آخر الأخبار
3 أشهر.. وينطلق «المستكشف راشد» إلى القمر
الإمارات
3 أشهر.. وينطلق «المستكشف راشد» إلى القمر
اليوم 01:36
أرشيفية
عربي ودولي
وزارة الدفاع العراقية: الجيش في خدمة الشعب
اليوم 01:36
إطلاق النسخة المحدثة من تطبيق الفحص الطبي للإقامة
الإمارات
إطلاق النسخة المحدثة من تطبيق الفحص الطبي للإقامة
اليوم 01:36
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين
عربي ودولي
بوتين: لن يكون هناك منتصر في أي حرب نووية
اليوم 01:36
استخدام الهاتف خلال القيادة أحد عوامل ارتكاب الحوادث (أرشيفية)
الإمارات
«الداخلية» تطلق حملة التوعية المرورية الموحدة الثالثة لعام 2022
اليوم 01:36
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©