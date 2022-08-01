أميركا تزود أوكرانيا بمزيد من الأسلحة المتطورة

قالت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاجون)، اليوم الاثنين، إنها سترسل أسلحة جديدة متطورة بقيمة 550 مليون دولار أميركي للقوات الأوكرانية بينها ذخائر لقاذفات الصواريخ. وأكد جون كيربي المتحدث باسم البيت الأبيض للصحافة أن هذه المساعدة ستتضمن خصوصًا "مزيدًا من الذخائر لمنظومات (...) هيمارس". وأوضح البنتاجون، في بيان، أن المساعدة الجديدة ستتضمّن أيضًا 75 ألف قذيفة من عيار 155 ملم، مضيفة "لتلبية المتطلبات المتغيرة، ستواصل الولايات المتحدة العمل مع حلفائها وشركائها لتزويد أوكرانيا بالقدرات الأساسية". بذلك، ترتفع القيمة الإجمالية للمساعدة العسكرية الأميركية المقدّمة لأوكرانيا، منذ أن تسلّم الرئيس الأميركي جو بايدن مهامه، إلى أكثر من ثمانية مليارات دولار، وفق المتحدث. وتستطيع مدافع "هيمارس" المتحركة إطلاق صواريخ يوجهها نظام التموضع العالمي (جي بي اس) لتحديد المواقع ويبلغ مداها ثمانين كيلومترا، ما يتيح لأوكرانيا بلوغ أهداف لم تكن سابقا في متناول قواتها.