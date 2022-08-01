أميركا ترد على تهديدات الصين بشأن زيارة بيلوسي لتايوان
جون كيربي المتحدث باسم البيت الأبيض خلال مؤتمر صحفي
1 أغسطس 2022 23:11
ردت الولايات المتحدة، اليوم الاثنين، على التهديدات الصينية بشأن زيارة محتملة لرئيسة مجلس النواب الأميركي نانسي بيلوسي إلى تايوان. وقال جون كيربي المتحدّث باسم البيت الأبيض للقضايا الاستراتيجيّة للصحفيين "لرئيسة مجلس النواب الحقّ في زيارة تايوان. ولا يوجد سبب يجعل بكين تحول زيارة محتملة تتفق مع سياسات الولايات المتحدة طويلة الأمد إلى نوع من أزمة". وأضاف كيربي "يبدو أن الصين تتموضع لاتخاذ مزيد من الخطوات المحتملة في الأيام المقبلة"، ما "قد يشمل استفزازات عسكرية مثل إطلاق صواريخ في مضيق تايوان أو حول تايوان"، مشيرًا أيضًا إلى "احتمال دخول جوي على نطاق واسع إلى منطقة تحديد الدفاع الجوي التايوانية". وقال إن بعض التحركات الصينية المحتملة ستبقى ضمن "خط الاتجاه المثير للقلق" المتمثل في إثارة الضجيج حول الجزيرة ذات الحكم الديموقراطي والتي تعتبرها بكين جزءًا من الأراضي الصينية. ومع ذلك، قال كيربي إن بعض التطورات "قد تكون ذات نطاق وحجم مختلفين"، مشيرًا إلى أن آخر إطلاق للصواريخ الصينية في مضيق تايوان كان في منتصف التسعينيات. يقول المسؤولون الأميركيون إن الصين تبالغ في رد فعلها تجاه الزيارة المحتملة. وفيما تشغل بيلوسي المرتبة الثانية بعد الرئيس وتتمتع بسلطات كبيرة كرئيسة لمجلس النواب، يؤكد البيت الأبيض أنها تضع خطط سفرها على نحو مستقل تمامًا. من جانبه، قال وزير الخارجية أنتوني بلينكن "ستتخذ رئيسة مجلس النواب قراراتها بشأن زيارة تايوان من عدمها. الكونجرس هو فرع حكومي مستقل ومتكافئ. القرار عائد لها تمامًا". وقال كيربي إن الولايات المتحدة "لن تخضع للتخويف" وتكف عن التحرك بحرية في منطقة المحيط الهادئ. ولكنه سعى مع ذلك إلى خفض التوتر من خلال التأكيد عدة مرات على أن سياسة الولايات المتحدة لم تتغير تجاه تايوان. وهذا يعني دعم حكومة تايوان وكذلك الاعتراف بالسيادة الصينية، ومعارضة محاولة استقلال تايوان الكامل عن الصين. وقال "لم يتغير شيء، لم يتغير شيء... نحن نعارض أي تغييرات أحادية الجانب للوضع الراهن من أي من الجانبين... قلنا إننا لا ندعم استقلال تايوان". وقال كيربي "لا داعي للتهويل... بالتأكيد، لا يوجد سبب لهذا الأمر". وأكد أن بيلوسي تسافر على متن طائرة عسكرية. وقال، من دون الخوض في التفاصيل، إن واشنطن "ستتأكد من قدرتها على السفر بأمن وأمان... يمكنني أن أؤكد لكم أنها ستفعل".