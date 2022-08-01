سريلانكا توجه نداءً عاجلاً لمكافحة سوء التغذية

وجهت سريلانكا، اليوم الاثنين، نداءً عاجلاً للحصول على تبرعات بهدف مكافحة سوء التغذية الذي يتفاقم لدى الأطفال. وناشدت وزارة شؤون المرأة والطفل تقديم تبرعات خاصة لتمويل مساعدات لمئات الآلاف من الأطفال الذين يعانون من سوء التغذية، حيث لم تعد السلطات قادرة على مواصلة تقديم المساعدات الاجتماعية. وقال نيل باندارا هابوهين سكرتير الوزارة للصحافيين في العاصمة كولومبو "في ذروة انتشار جائحة كوفيد-19، كانت المشكلة خطيرة، لكن الأزمة الاقتصادية جعلت الوضع أسوأ الآن". وأكد هابوهين أن مسحاً أجري في منتصف 2021 أظهر أن 127 ألفاً من أصل 570 ألف طفل دون سن الخامسة يعانون من سوء التغذية. منذ ذلك الحين، يحطم مستوى التضخم الأرقام القياسية، وأصبح نقص الغذاء والمواد الأساسية مزمنًا، ويرى هابوهين أن الرقم تضاعف على الأرجح، لكن لم يتم إجراء مسح جديد بعد. وأكد أن أكثر من 90 في المئة من السكان، وبينهم 1,6 مليون موظف، يعتمدون على المساعدات الحكومية المباشرة، وهو معدل تضاعف تقريبًا في عام واحد. أطلقت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) نداءً للتبرع، قائلة إن الأطفال في الجزيرة، الواقعة في جنوب آسيا، تأثروا بشكل غير متناسب بالأزمة الاقتصادية. تقدر يونيسف أن 2,3 مليون طفل يحتاجون إلى مساعدات إنسانية في سريلانكا. تخلفت البلاد عن سداد ديونها الخارجية البالغة 51 مليار دولار في نيسان/أبريل. في بداية شهر يوليو الماضي، أدت تظاهرات ضخمة إلى رحيل الرئيس غوتابايا راجاباكسا الذي لجأ إلى سنغافورة قبل أن يقدم استقالته. تجري سريلانكا حاليًا محادثات مع صندوق النقد الدولي بشأن خطة إنقاذ محتملة، لكن المسؤولين يقولون إن العملية قد تستغرق شهورًا. ووفق برنامج الغذاء العالمي، يحتاج نحو ربع سكان الجزيرة، البالغ عددهم 22 مليونًا، إلى مساعدات غذائية.