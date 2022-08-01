ترحيب أممي بخروج أول سفينة تنقل حبوباً من أوكرانيا
سفينة "رازوني"
1 أغسطس 2022 20:32
عواصم (وكالات) قال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش إن الأخير رحب، اليوم الاثنين، بإبحار أول سفينة تحمل حبوباً من أوكرانيا من ميناء أوديسا الأوكراني إلى لبنان. وأعرب المتحدث عن أمل الأمم المتحدة في أن تتوالى سفن أخرى كثيرة.وغادرت السفينة «رازوني»، التي تحمل علم سيراليون، ميناء أوديسا إلى الأسواق الخارجية بموجب اتفاق ممر آمن وهي الأولى التي تغادر أوكرانيا منذ خمسة أشهر عندما بدأت الأزمة الحالية. بدوره، رحب الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو) ينس ستولتنبرج بخروج أول سفينة شحن محملة بالحبوب الأوكرانية من ميناء أوديسا على البحر الأسود. وكتب ستولتنبرج، اليوم الاثنين عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر «أشكر حليفتنا تركيا على دورها المحوري»، مضيفاً أن شركاء الحلف يدعمون التنفيذ الكامل لاتفاقية التخفيف من أزمة الغذاء العالمية. ووقعت أوكرانيا وروسيا في 22 يوليو الماضي في مدينة إسطنبول التركية اتفاقاً بوساطة الأمم المتحدة وتركيا لتصدير الحبوب من ثلاثة موانئ أوكرانية على البحر الأسود. ويشهد تنفيذ الاتفاق تقدماً تدريجياً حتى الآن، وذلك مع افتتاح مركز في إسطنبول الأسبوع الماضي لمراقبة تصدير الحبوب. ويضم ممثلين من أوكرانيا وروسيا والأمم المتحدة وتركيا. وبحسب بيانات رسمية، فإن السفينة محملة بنحو 26 ألف طن من الذرة.