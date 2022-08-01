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الاتحاد الأوروبي يحذر من تفاقم أزمة الطاقة

منشأة لضخ الغاز
1 أغسطس 2022 20:24

حذرت رئيسة المفوضية الأوروبية أورزولا فون دير لاين، اليوم الاثنين، من تصاعد أزمة الطاقة، مع استمرار الأزمة الأوكرانية.
وقالت فون دير لاين، لصحيفة الموندو الإسبانية "بما أن روسيا قامت بالفعل بقطع إمدادات الغاز بصورة كاملة أو جزئية عن 12 دولة من دول الاتحاد الأوروبي، يجب علينا جميعاً أن نستعد لأسوأ موقف".
وعلقت روسيا مؤخراً إمدادات الغاز لعدة دول أوروبية، منها بولندا وبلغاريا، بالاضافة إلى لاتفيا، لرفضهم الدفع بعملة الروبل مقابل الإمدادات.
ودفع تصاعد المخاوف بشأن الطاقة، التكتل الأوروبي إلى الموافقة على خطة طارئة بشأن الغاز خلال فصل الشتاء. وقالت فون دير لاين إن هذه الإجراءات تهدف "إلى المساعدة في تلبية احتياجتنا خلال فصل الشتاء".
وأضافت "خلال أسبوع واحد، وافق الاتحاد الأرووبي على اتخاذ خطوة حاسمة وغير مسبوقة لمواجهة التهديد بقطع إمدادات الغاز بصورة كاملة".
كانت إسبانيا، مثل دول أوروبية أخرى، عارضت في البداية الخطة الطارئة، ولكنها وافقت عليها بعد الحصول على امتيازات.
ورحبت فون دير لاين بقرار الحكومة الإسبانية، وقالت "هذا الأمر يتعلق بالتضامن الأوروبي".

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