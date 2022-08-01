بايدن يوجه دعوة إلى روسيا والصين بشأن الأسلحة النووية
الرئيس الأميركي جو بايدن
1 أغسطس 2022 20:15
وجه الرئيس الأميركي جو بايدن، اليوم الاثنين، دعوة إلى روسيا والصين بشأن محادثات حول الأسلحة النووية. ودعا بايدن، في بيان، روسيا والصين للمشاركة في المحادثات الرامية للحد من انتشار الأسلحة النووية. وقال الرئيس الأميركي إن إدارته مستعدة "للتفاوض سريعا" على بديل لمعاهدة "نيو ستارت" التي تضع حدا للقوة النووية العابرة للقارات في الولايات المتحدة وروسيا والتي ستنقضي مهلتها عام 2026. وأفاد بايدن "على روسيا أن تظهر بأنها مستعدة لاستئناف العمل على ضبط انتشار الأسلحة النووية". وفي معرض حديثه عن الصين، قال بايدن إن بكين لديها واجب على اعتبار أنها عضو دائم في مجلس الأمن الدولي يملي عليها "الانخراط في محادثات تخفض خطر أي خطوات غير محسوبة والتعامل مع الديناميكية العسكرية المزعزعة للاستقرار". وتابع "لن تستفيد أي من دولنا أو العالم من مقاومة المشاركة الجوهرية في ضبط الأسلحة والانتشار النووي". ولفت بايدن إلى أن القوتين النوويتين، روسيا والولايات المتحدة، تتحملان تحديداً مسؤولية تحديد المسار وضمان استمرار معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية التاريخية التي تسعى لمنع انتشار تكنولوجيا الأسلحة النووية حول العالم. تأتي هذه الدعوة إلى الصين وروسيا فيما ينعقد مؤتمر المراجعة العاشرة لمعاهدة منع انتشار الأسلحة النووية بحضور مسؤولين من جميع أنحاء العالم في نيويورك، بعد تأجيله عامين بسبب جائحة كوفيد-19. وقال بايدن "لطالما اعتمدت سلامة معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية على وضع حد للأسلحة بشكل متبادل بين الولايات المتحدة وروسيا الاتحادية. حتى في ذروة الحرب الباردة، تمكنت الولايات المتحدة والاتحاد السوفياتي من العمل معا للمحافظة على مسؤوليتنا المشتركة في ضمان استقرار استراتيجي". وتابع "يمكن للعالم أن يكون واثقاً بأن إدارتي ستواصل دعم معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية والسعي لتعزيز بنية عدم الانتشار (النووي) التي تحمي الناس أينما كانوا".