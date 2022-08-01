بوتين يوجه رسالة إلى مؤتمر لمعاهدة حظر الانتشار النووي
انطلاق أعمال مؤتمر معاهدة حظر الانتشار النووي
1 أغسطس 2022 20:13
وجه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الاثنين، رسالة إلى المشاركين في مؤتمر حول معاهدة حظر الانتشار النووي في نيويورك. وقال بوتين، في بيان نشره الكرملين، إنه لا يمكن أن يكون هناك طرف منتصر في أي حرب نووية وإنه يجب عدم بدء مثل هذه الحرب أبدا. في رسالته إلى مؤتمر المراجعة العاشرة لمعاهدة حظر الانتشار النووي الذي انطلق اليوم في مقر الأمم المتحدة في نيويورك، أضاف بوتين أن «روسيا تلتزم دائما بمعاهدة حظر الانتشار النووي روحا ونصا بصفتها طرفا فيها وإحدى الدول المنوط بها تنفيذها». وأوضح «ننطلق من حقيقة أنه لا يمكن أن يكون هناك طرف منتصر في حرب نووية ولا ينبغي إطلاقها أبدا ونحن ندافع عن الأمن المتكافئ وغير القابل للتجزئة لجميع أعضاء المجتمع الدولي». كان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش حذر، اليوم الاثنين، لدى انطلاق أعمال المؤتمر، من أن العالم على بعد «خطوة واحدة غير محسوبة» قد تؤدي إلى «الإبادة النووية».