الثلاثاء 2 أغسطس 2022 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
عربي ودولي

نتيجة اختبار كورونا لدى بايدن ما تزال إيجابية

بايدن يشارك في اجتماع عن بعد
1 أغسطس 2022 19:49

قال طبيب الرئيس الأميركي جو بايدن إن اختبار هذا الأخير للكشف عن كوفيد-19 جاء إيجابيا اليوم الاثنين كما كان متوقعا.
وأضاف الطبيب كيفن أوكونور، في مذكرة نشرها البيت الأبيض، أن الرئيس ما زال يشعر بأنه على ما يرام وسيواصل إجراءات العزل.
وأوضح الطبيب أن الرئيس الديمقراطي، البالغ من العمر 79 عامًا، لا يزال في الحجر "حرصا منه على حماية" من حوله.
كانت نتيجة فحص جو بايدن إيجابية في 21 يوليو مع "أعراض خفيفة" وخرج من الحجر الأربعاء بعد أن جاءت نتيجة اختباره سلبية.
لكن نتيجة فحصه ظهرت إيجابية مرة أخرى السبت. ووصف أوكونور ظهور نتيجة إيجابية بعد النتيجة السلبية بأنه حالة "ارتداد" رصدت في نسبة صغيرة من المرضى الذين تناولوا، على غرار الرئيس بايدن، عقار "باكسلوفيد" المضاد لفيروس كورونا المستجد.
يعمل هذا العلاج المضاد للفيروسات، الذي ينتجه مختبر "فايزر"، عن طريق الحد من قدرة الفيروس على التكاثر. وبالتالي، إبطاء تفشي المرض.
يوصى باستخدام "باكسلوفيد" في الولايات المتحدة للأشخاص المعرضين لخطر الإصابة الشديدة بالمرض.

أخبار ذات صلة
وزارة الدفاع العراقية: الجيش في خدمة الشعب
بوتين: لن يكون هناك منتصر في أي حرب نووية
المصدر: رويترز
جو بايدن
فيروس كورونا
آخر الأخبار
3 أشهر.. وينطلق «المستكشف راشد» إلى القمر
الإمارات
3 أشهر.. وينطلق «المستكشف راشد» إلى القمر
اليوم 01:36
أرشيفية
عربي ودولي
وزارة الدفاع العراقية: الجيش في خدمة الشعب
اليوم 01:36
إطلاق النسخة المحدثة من تطبيق الفحص الطبي للإقامة
الإمارات
إطلاق النسخة المحدثة من تطبيق الفحص الطبي للإقامة
اليوم 01:36
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين
عربي ودولي
بوتين: لن يكون هناك منتصر في أي حرب نووية
اليوم 01:36
استخدام الهاتف خلال القيادة أحد عوامل ارتكاب الحوادث (أرشيفية)
الإمارات
«الداخلية» تطلق حملة التوعية المرورية الموحدة الثالثة لعام 2022
اليوم 01:36
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©