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روسيا تدرج 39 بريطانيا بينهم رئيس وزراء سابق على قائمتها السوداء

مبنى وزارة الخارجية الروسية في موسكو
1 أغسطس 2022 19:40

أعلنت روسيا، اليوم الاثنين، إضافة 39 بريطانيا، بينهم سياسيون وصحفيون بارزون، إلى قائمتها السوداء.
تضم القائمة الجديدة زعيم حزب العمال كير ستارمر ورئيس الوزراء السابق ديفيد كاميرون.
وقالت وزارة الخارجية الروسية إن البريطانيين، المدرجين على قائمتها السوداء "ساهموا في مسار لندن العدائي الهادف لشيطنة بلدنا وعزلها دوليا".
وأضافت الوزارة أن "خيار المواجهة هو القرار الواعي للمؤسسة السياسية البريطانية التي تتحمل كامل مسؤولية العواقب".
سبق أن منعت موسكو عشرات البريطانيين، وغالبيتهم من السياسيين والصحفيين، من دخول روسيا منذ أزمة أوكرانيا الأخيرة.
وتشمل الإضافات الجديدة العديد من نواب حزب العمال والسياسيين الاسكتلنديين وأعضاء في مجلس اللوردات.
ومن بين تلك الأسماء جوناثان مونرو الصحفي في هيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي)، والمقدم التلفزيوني بيرس مورغان وهيو إدواردز مقدم الأخبار في (بي بي سي).

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