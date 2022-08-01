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جوتيريش يحذر البشرية من «إبادة نووية»

جوتيريش يلقي كلمة أمام مؤتمر مراجعة معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية
1 أغسطس 2022 18:57

حذّر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، اليوم الاثنين، من أن العالم على بعد «خطوة واحدة غير محسوبة» قد تؤدي إلى «الإبادة النووية».
وقال جوتيريش، في مستهل مؤتمر للدول الموقعة على معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية «حالفنا الحظ بشكل استثنائي حتى الآن. لكن الحظ ليس استراتيجية، ولا يقي من التوترات الجيوسياسية التي تتفاقم إلى حد نزاع نووي».
وأضاف الأمين العام للأمم المتحدة، خلال كلمة في مقر المنظمة الدولية في نيويورك بمناسبة المراجعة السنوية العاشرة للمعاهدة، أن العالم يواجه تهديداً «لا مثيل له منذ ذروة الحرب الباردة».
ومضى يقول «البشرية اليوم على بعد سوء تفاهم واحد، خطوة واحدة غير محسوبة من الإبادة النووية»، داعيًا إلى «بناء عالم خالٍ من الأسلحة النووية».
بعدما أُرجئ مرات عدة منذ عام 2020 بسبب أزمة وباء كوفيد-19، ينعقد المؤتمر العاشر للبحث في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية NPT التي دخلت حيّز التنفيذ عام 1970، ويستمرّ حتى 26 من الشهر الحالي.
واعتبر جوتيريش أن هذا المؤتمر يشكل «فرصة لتعزيز هذه المعاهدة ومواءمتها مع عالم اليوم»، معربًا عن أمله في تجديد التأكيد على عدم استخدام الأسلحة النووية وأيضًا اتخاذ «التزامات جديدة» لتقليص الترسانة.
وتابع «إلغاء الأسلحة النووية هو الضمانة الوحيدة أنها لن تُستخدم أبدًا»، مشيرًا إلى أنه سيتوجه بعد بضعة أيام إلى مدينة هيروشيما اليابانية في ذكرى قصفها.
ولفت إلى أن «قرابة 13 ألف قطعة سلاح نووي مخزنة ضمن ترسانات في أنحاء العالم، في وقت تزداد فيه مخاطر الانتشار وتضعف الضمانات للوقاية من تصعيد»، متحدثًا خصوصًا عن «الأزمات» في الشرق الأوسط وفي شبه الجزيرة الكورية وأوكرانيا.
في يناير الماضي، تعهّدت الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن (الولايات المتحدة والصين وروسيا وبريطانيا وفرنسا)، وهي أيضًا قوى نووية، بـ«الحؤول دون تواصل انتشار» الأسلحة النووية، وذلك قبيل إرجاء جديد لمؤتمر البحث في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية.

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المصدر: آ ف ب
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معاهدة نووية
أنطونيو جوتيريش
مؤتمر مراجعة معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية
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