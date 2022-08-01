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قتيلان بحريق هو الأكبر هذا العام في كاليفورنيا

آثار حرائق الغابات في كاليفورنيا
1 أغسطس 2022 18:39

قتل شخصان وأرغم آلاف الأهالي على الفرار هربا من النيران التي دمرت منازلهم في أكبر حريق تشهده ولاية كاليفورنيا هذا العام.
سعت عناصر الإطفاء في شمال الولاية لإخماد حريق "ماكيني" بعدما أججته رياح عاتية وعواصف رعدية على مساحات جافة في الولاية وامتدت على مساحة تزيد عن 52500 فدان في غابة "كلاماث" الوطنية في جنوب كاليفورنيا قرب مدينة "يريكا"، ولم يتم إخماده الأحد بحسب أجهزة الإطفاء في كاليفورنيا.
شهدت ولاية كاليفورنيا وأجزاء أخرى من غرب الولايات المتحدة حرائق غابات ضخمة في السنوات الأخيرة جراء الجفاف وارتفاع درجة حرارة الأرض.
وهذا أكبر حريق غابات منذ مطلع العام في كاليفورنيا التي سبق أن اجتاحتها الكثير من الحرائق هذا الصيف.
وفقًا لمكتب المسؤول عن مقاطعة "سيسيكيو"، عثرت فرق الإطفاء على جثتين داخل سيارة محترقة في موقف منزل في بلدة "كلاماث ريفر" في مسار الحريق.
وفي حديثه لقناة "أي بي سي نيوز" التلفزيونية الأميركية، قال جيريمايا لارو إن فرق الإطفاء تعتقد أن الزوجين حوصرا وسط النيران التي امتدت بسرعة أثناء محاولتهما الفرار.
وأعلن حاكم كاليفورنيا غافين نيوسوم حالة طوارئ السبت وقال إن الحريق "دمر منازل" و"يهدد بنى تحتية حيوية" في أعقاب اندلاعه الجمعة.
وقال نيوسوم، في بيان، إن الحريق "اشتد وانتشر بفعل المساحات الجافة سريعة الاشتعال والجفاف الشديد ودرجات الحرارة المرتفعة والرياح والعواصف الرعدية".
وصدرت أوامر لأكثر من 2000 مواطن بإخلاء منازلهم، فيما تلقى نحو 200 آخرين تحذيرات بهذا الصدد، وفق أجهزة الطوارئ في كاليفورنيا، غالبيتهم في مقاطعة "سيسيكيو".

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