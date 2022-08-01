ترحيب دولي كبير باستئناف تصدير الحبوب من أوكرانيا

السفينة "رازوني" تغادر ميناء أوديسا حاملة حبوبا من أوكرانيا
1 أغسطس 2022 17:37
استأنفت أوكرانيا، اليوم الاثنين، تصدير الحبوب مع إبحار أول سفينة من ميناء أوديسا، وهو ما لقي ترحيبا واسعاً من الأمم المتحدة ودول وهيئات مختلفة. وقال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش إن الأخير رحب، بإبحار أول سفينة تحمل حبوباً من أوكرانيا من ميناء أوديسا الأوكراني إلى لبنان. وأعرب المتحدث عن أمل الأمم المتحدة في أن تتوالى سفن أخرى كثيرة. وغادرت السفينة «رازوني»، التي تحمل علم سيراليون، ميناء أوديسا إلى الأسواق الخارجية بموجب اتفاق ممر آمن وهي الأولى التي تغادر أوكرانيا منذ خمسة أشهر عندما بدأت الأزمة الحالية. وقال وزارة الدفاع التركي «غادرت رازوني ميناء أوديسا إلى وجهتها في مرفأ طرابلس في لبنان. وينتظر أن تصل إلى إسطنبول في الثاني من أغسطس. وستواصل طريقها إلى وجهتها إثر عمليات تفتيش ستتم في إسطنبول». ووقعت أوكرانيا وروسيا في 22 يوليو الماضي في مدينة إسطنبول التركية اتفاقاً بوساطة الأمم المتحدة وتركيا لتصدير الحبوب من ثلاثة موانئ أوكرانية على البحر الأسود. ويشهد تنفيذ الاتفاق تقدماً تدريجياً حتى الآن، وذلك مع افتتاح مركز في إسطنبول الأسبوع الماضي لمراقبة تصدير الحبوب. ويضم ممثلين من أوكرانيا وروسيا والأمم المتحدة وتركيا. وأشار وزير البنية التحتية الأوكرانية أولكسندر كوبراكوف إلى أن السفينة تحمل 26 ألف طن من الذرة. كذلك، أشار وزير الخارجية الأوكراني ديميترو كوليبا إلى «يوم انفراج بالنسبة للعالم، وخصوصاً بالنسبة لأصدقائنا في الشرق الأوسط وآسيا وأفريقيا». وأوضح أن السفن ال16 الأخرى المحملة بالحبوب «تنتظر دورها» لمغادرة أوديسا. ورحب الاتحاد الأوروبي بإبحار السفينة الأولى داعيا إلى «التنفيذ الكامل» للاتفاق. بدوره، رحب الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو) ينس ستولتنبرج بخروج أول سفينة شحن محملة بالحبوب الأوكرانية من ميناء أوديسا على البحر الأسود. وكتب ستولتنبرج، اليوم الاثنين عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر «أشكر حليفتنا تركيا على دورها المحوري»، مضيفاً أن شركاء الحلف يدعمون التنفيذ الكامل لاتفاقية التخفيف من أزمة الغذاء العالمية. ووصفت وزيرة الخارجية البريطانية ليز تراس إبحار السفينة «رازوني» بأنه «خطوة أولى مهمة". وأضافت «يجب أن تمر هذه السفن بحرية. لا يمكن استهداف ميناء أوديسا بمزيد من القصف».