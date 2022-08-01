تفاؤل إزاء ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل

أعرب الوسيط الأميركي آموس هوكستين، اليوم الاثنين، عن تفاؤله بإحراز تقدم في المفاوضات غير المباشرة بين لبنان وإسرائيل، بما يمهّد لاتفاق بين البلدين إزاء ترسيم الحدود البحرية.

تسارعت، منذ بداية يوليو الماضي، التطورات المرتبطة بملف ترسيم الحدود البحرية بين البلدين. ودفعت الخطوة بيروت للمطالبة باستئناف المفاوضات بوساطة أميركية.

وقال هوكستين، للصحافيين عقب مشاركته في اجتماع عقده رئيس الجمهورية ميشال عون مع رئيس البرلمان نبيه بري ورئيس الحكومة المكلف نجيب ميقاتي في القصر الرئاسي: «ما زلت متفائلاً بإحراز تقدم مستمر كما فعلنا طيلة الأسابيع الماضية، وأتطلع قدماً للعودة إلى المنطقة والتمكن من المضي في الترتيبات النهائية».

ويحمل هوكستين، الذي يزور لبنان للمرة الثانية في أقل من شهرين، اقتراحاً إسرائيلياً رداً على مقترح قدمه لبنان في يونيو حول ترسيم الحدود.

واستبق عون الاجتماع مع هوكستين بالتأكيد على أن هدف المفاوضات «الحفاظ على حقوق لبنان والوصول من خلال التعاون مع الوسيط الأميركي إلى خواتيم تصون حقوقنا وثرواتنا وتحقق، فور انتهاء المفاوضات، فرصة لإعادة انتعاش الوضع الاقتصادي في البلاد». أخبار ذات صلة «حزب الله» يواصل عرقلة تحقيقات انفجار مرفأ بيروت لبنان يستقبل أول سفينة حبوب تصدرها أوكرانيا

المصدر: آ ف ب