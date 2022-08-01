الخميس 4 أغسطس 2022 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
عربي ودولي

تفاؤل إزاء ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل

لوسيط الأميركي آموس هوكستين
1 أغسطس 2022 17:05

أعرب الوسيط الأميركي آموس هوكستين، اليوم الاثنين، عن تفاؤله بإحراز تقدم في المفاوضات غير المباشرة بين لبنان وإسرائيل، بما يمهّد لاتفاق بين البلدين إزاء ترسيم الحدود البحرية.
تسارعت، منذ بداية يوليو الماضي، التطورات المرتبطة بملف ترسيم الحدود البحرية بين البلدين. ودفعت الخطوة بيروت للمطالبة باستئناف المفاوضات بوساطة أميركية.
وقال هوكستين، للصحافيين عقب مشاركته في اجتماع عقده رئيس الجمهورية ميشال عون مع رئيس البرلمان نبيه بري ورئيس الحكومة المكلف نجيب ميقاتي في القصر الرئاسي: «ما زلت متفائلاً بإحراز تقدم مستمر كما فعلنا طيلة الأسابيع الماضية، وأتطلع قدماً للعودة إلى المنطقة والتمكن من المضي في الترتيبات النهائية».
ويحمل هوكستين، الذي يزور لبنان للمرة الثانية في أقل من شهرين، اقتراحاً إسرائيلياً رداً على مقترح قدمه لبنان في يونيو حول ترسيم الحدود.
واستبق عون الاجتماع مع هوكستين بالتأكيد على أن هدف المفاوضات «الحفاظ على حقوق لبنان والوصول من خلال التعاون مع الوسيط الأميركي إلى خواتيم تصون حقوقنا وثرواتنا وتحقق، فور انتهاء المفاوضات، فرصة لإعادة انتعاش الوضع الاقتصادي في البلاد».

أخبار ذات صلة
«حزب الله» يواصل عرقلة تحقيقات انفجار مرفأ بيروت
لبنان يستقبل أول سفينة حبوب تصدرها أوكرانيا
المصدر: آ ف ب
لبنان
ترسيم الحدود
إسرائيل
آخر الأخبار
جانب من الأمطار التي شهدتها دبي أمس
الإمارات
«الحالة الجوية» تنتهي اليوم
اليوم 01:19
طرق ترابية خطرة تعتبر شريان الحياة لأهالي تعز بسبب حصار الحوثيين للمدينة (أ ف ب)
عربي ودولي
الإمارات تطالب بدعم دولي للالتزام بالهدنة في اليمن
اليوم 01:19
أحد أقسام الطوارئ التابعة لمؤسسة الإمارات للخدمات الصحية (من المصدر)
الإمارات
«الإمارات الصحية» توفر 4 خدمات طبية لحالات الإعياء الحراري
اليوم 01:19
تونس.. التحقيق مع الغنوشي لتحريضه على الأمن
عربي ودولي
تونس.. التحقيق مع الغنوشي لتحريضه على الأمن
اليوم 01:19
اهتمام بتوفير حياة كريمة لأبناء الإمارات (أرشيفية)
الإمارات
«زايد للإسكان» يعتمد الدفعة الثانية لـ 500 مستفيد
اليوم 01:19
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©