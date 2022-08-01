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روسيا تعلن تدمير أنظمة صواريخ متطورة في أوكرانيا

آثار قصف على منطقة خاركيف في أوكرانيا
1 أغسطس 2022 16:52

أعلن المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية إيجور كوناشينكوف أن قوات بلاده دمرت أنظمة صواريخ متطورة في خاركيف في الشمال وفي أوديسا على البحر الأسود في أوكرانيا.
وأوضح كوناشينكوف أن روسيا دمرت منظومتي «هيمارس» بعيدة المدى في موقع صناعي في خاركيف، كما استهدفت معدات لإطلاق الصواريخ «هاربون» المضادة للسفن بالقرب من أوديسا.
كانت السلطات الأوكرانية أفادت، أمس الأحد، بأن صاروخين روسيين أطلِقا من شبه جزيرة القرم أصابا منطقة أوديسا، لكنها قالت إنهما أصابا أحد المحاجر.
ويقول خبراء عسكريون أميركيون إن من الصعب كشف موقع المنظومة «هيمارس».
وتقول أوكرانيا إنها ضربت مواقع للقيادة الروسية ومخازن ذخيرة خلف خطوط المواجهة بصواريخ «هيمارس»، وإنها استخدمت الصواريخ «هاربون» ضد أسطول البحر الأسود الروسي.

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المصدر: د ب أ
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