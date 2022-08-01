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تشكيل حكومة جديدة بالكويت

تشكيل حكومة جديدة بالكويت
1 أغسطس 2022 14:34

أعلنت الكويت اليوم الاثنين تشكيلة حكومتها الجديدة التي يرأسها الشيخ أحمد نواف الصباح نجل أمير البلاد.

وقالت وزارة الإعلام على تويتر إن التشكيل يتضمن إعادة تعيين محمد الفارس وزيرا للنفط وعبدالوهاب الرشيد وزيرا للمالية.

وأعلن الديوان الأميري في الكويت صدور مرسوم بتشكيل الحكومة الجديدة تتضمن 12 وزيراً، برئاسة الشيخ أحمد نواف الأحمد الجابر الصباح.

ونشرت وكالة الأنباء الكويتية كونا اليوم الاثنين، صدور أمر أميري بمخاطبة رئيس مجلس الوزراء بـ(سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء).

وأعلن الديوان الأميري الأسبوع الماضي تعيين نجل أمير الكويت الأكبر الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح رئيساً لمجلس الوزراء.

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