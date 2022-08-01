عون يتعهد بتوفير الظروف المواتية لانتخاب رئيس جديد
عون يتعهد بتوفير الظروف المواتية لانتخاب رئيس جديد
1 أغسطس 2022 14:25
تعهد الرئيس اللبناني العماد ميشال عون بتوفير الظروف المواتية لانتخاب رئيس جديد للجمهورية.
وقال، في كلمة ألقاها اليوم الاثنين خلال حفل بمناسبة عيد الجيش: «إنني من موقعي، وانعكاساً لتحملي لمسؤولياتي الدستورية، أجدد التأكيد على أنني، وكما التزمت بإجراء الانتخابات النيابية، سأعمل بكل ما أوتيت من قوة من أجل توفير الظروف المواتية لانتخاب رئيس جديد يواصل مسيرة الإصلاح الشاقة التي بدأناها».
وأضاف أن «هذا الإنجاز الوطني لن يتحقق إلا إذا تحمل مجلس النواب الجديد، رئيساً وأعضاء، مسؤولياته في اختيار من يجد فيه اللبنانيون الشخصية والمواصفات الملائمة لتحمل هذه المسؤولية».
وأعرب عن الأمل «ألا يكون مصير الانتخابات الرئاسية مماثلاً لمصير تشكيل الحكومة الجديدة، التي لم تتوافر لها حتى الساعة المقومات والمعايير الضرورية، لتكون حكومة فاعلة وقادرة على القيام بمسؤولياتها حاضراً ومستقبلاً».
واعتبر أن «عدم تشكيل الحكومة... يعمق الصعوبات الاقتصادية والمالية».