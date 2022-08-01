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6 قتلى و50 جريحاً في انفجار شاحنة وقود بليبيا

من موقع الحادث
1 أغسطس 2022 14:06

تسبب انفجار شاحنة لنقل الوقود في بلدة بنت بيه جنوب ليبيا، اليوم الاثنين، بمقتل ستة أشخاص على الأقل وإصابة أكثر من 50 آخرين بينهم حالات خطيرة، وفقاً لمصادر متطابقة.
وقال مصدر أمني لـ«فرانس برس»، إن «حصيلة انفجار شاحنة نقل الوقود في بلدة بنت بيه، تسببت على الأقل في مقتل 6 أشخاص وإصابة أكثر من 50 بينهم حالات حرجة».
وتقع بلدة بنت بيه التي لا يتجاوز عدد سكانها 10 آلاف نسمة في منتصف الطريق الرابط بين مدينتي أوباري وسبها التي تعد أكبر مدن جنوب ليبيا وتبعد عن العاصمة طرابلس نحو 750 كلم.
وتناقلت وسائل التواصل الاجتماعي صوراً تظهر عددا كبيرا من الأشخاص يتجمعون حول شاحنة نقل وقود منقلبة على الطريق.
كما أظهرت صورا أخرى لم يتسن التأكد من صحتها، انفجار الشاحنة واشتعال النيران في عدد من السيارات المحيطة بها.

 

 

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