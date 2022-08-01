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الصين لبيلوسي: جيشنا لن يقف مكتوف الأيدي

الصين لبيلوسي: جيشنا لن يقف مكتوف الأيدي
1 أغسطس 2022 12:45

قالت الصين اليوم الاثنين إن جيشها "لن يقف مكتوف الأيدي" في حال إقدام رئيسة مجلس النواب الأميركي نانسي بيلوسي على زيارة تايوان.

صدر التحذير الأحدث خلال إفادة دورية لوزارة الخارجية الصينية. وقال المتحدث باسم الوزارة تشاو لي جيان إنه بسبب وضع بيلوسي "رقم ثلاثة في الإدارة الأميركية"، فإن زيارة تايوان، التي تقول الصين إنها تابعة لها، "سيكون لها تأثير سياسي جسيم".

وتبدأ بيلوسي جولة تشمل أربع دول آسيوية بزيارة سنغافورة اليوم الاثنين وسط تكهنات كبيرة بأنها قد تخاطر بإغضاب بكين من خلال زيارة تايوان المتمتعة بحكم ذاتي.

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