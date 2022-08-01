أول شحنة حبوب أوكرانية تغادر ميناء أوديسا

غادرت أول شحنة حبوب أوكرانية ميناء أوديسا الأوكراني، اليوم الاثنين، بموجب اتفاق دولي مبرم مع روسيا في اسطنبول على ما أعلنت وزارة الدفاع التركية.

وأوضحت الوزارة "سفينة رازوني غادرت ميناء أوديسا باتجاه مرفأ طرابلس في لبنان. وينتظر أن تصل إلى اسطنبول في الثاني من اغسطس. وستواصل طريقها إلى وجهتها إثر عمليات تفتيش ستتم في اسطنبول".

وقال وزير البنى التحتية الأوكراني أولكسندر كوبراكوف إن الباخرة محملة 26 ألف طن من الحبوب.

ويفترض أن تصل عند مدخل البوسفور ظهر الثلاثاء على ما أوضح يورك إيسيك الخبير في تتبع تحركات السفن عبر البوسفور وفي المنطقة.

وقالت وزارة الدفاع التركية إن شحنات أخرى ستلي "مع احترام الممر (البحري) والإجراءات المتفق عليها".

ووقع الاتفاق الذي يسمح بتصدير الحبوب الأوكرانية تحت إشراف دولي في اسطنبول في 22 يوليو بين ممثلين عن روسيا وأوكرانيا وتركيا والأمم المتحدة.