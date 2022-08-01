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16 قتيلًا اثر سقوط حافلة في هاوية بالبيرو

أرشيفية
1 أغسطس 2022 09:19

قُتل 16 شخصًا بينهم أطفال في البيرو حين سقطت حافلة كانت تقلّهم في هاوية عمقها مئتا متر، حسبما أعلنت الشرطة.
وحصل الحادث السبت بين مدينتيْ مازاماري وبويرتو أوكوبا في منطقة جونين (وسط) في الأدغال.
وقال متحدث باسم مركز شرطة مازاماري لـ«فرانس برس»: «لدينا حصيلة من 16 قتيلًا وجريح واحد بعد سقوط حافلة صغيرة في هاوية عمقها مئتا متر».
وكانت الحافلة الصغيرة تقلّ مزارعين ذاهبين «للعمل في مزارعهم»، بحسب المصدر نفسه. ومن بين الجُثث التي انتشلتها الشرطة وفرق الإطفاء، جثث أطفال ونساء ومسنّين، بالإضافة إلى جثة سائق الحافلة.
ونجا راكبٌ واحد، لكنه نُقل إلى مستشفى في جونين إثر إصابته بجروح.
وفتحت السلطات تحقيقًا في الحادث.

 

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