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ميانمار.. المجلس العسكري الحاكم يمدد حال الطوارئ

أرشيفية
1 أغسطس 2022 08:33

حصل رئيس المجلس العسكري الحاكم في ميانمار على الموافقة على تمديد حال الطوارئ في البلاد لستة أشهر أخرى حسبما أفادت وسائل إعلام رسمية الاثنين.

وطلب مين أونغ هلينغ، من الحكومة العسكرية "السماح له بالخدمة لمدة 6 أشهر إضافية"، وفقا لتقرير نشرته صحيفة "غلوبال نيو لايت أوف ميانمار".

وذكرت الصحيفة أن أعضاء مجلس الدفاع والأمن الوطني الـ11 "أيدوا الاقتراح بالإجماع".

وكان المجلس العسكري أعلن حال الطوارئ إثر الانقلاب الذي أدخل البلاد في وضع مضطرب.

 

 

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