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مسؤول سوداني يكشف تفاصيل أول إصابة بجدري القردة

مسؤول سوداني يكشف تفاصيل أول إصابة بجدري القردة
1 أغسطس 2022 08:27

 أعلنت وزارة الصحة السودانية الأحد تسجيل أول حالة إصابة مؤكدة بجدري القرود بالسودان.
وقالت الوزارة في بيان نشرته في صفحتها على فيسبوك إن الحالة لطالب يبلغ من العمر 16 عاما بولاية غرب دارفور.

من جانبه، قال مدير الإدارة العامة للطوارئ ومكافحة الاوبئة بالوزارة الدكتور منتصر محمد عثمان، إن حالات الاشتباه بالمرض "تبلغ 38 حالة" قاطعا بأن جميعها "سلبية عدا حالة غرب دارفور".

وأضاف عثمان أن "التقصي النشط الآن يعمل من قبل وزارة الصحة بالولاية بمساعدة وزارة الصحة الاتحادية لتحديد جهة الإصابة".

 

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المصدر: وكالات
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