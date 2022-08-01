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رومانيا تفكك لغما شارداً قبالة ساحلها

أرشيفية
1 أغسطس 2022 08:24

قالت وزارة الدفاع الرومانية إن الجيش الروماني أبطل مفعول لغم بحري انجرف بالقرب من شاطئ البحر الأسود في البلاد من خلال عملية تفجير خاضعة للسيطرة أجرتها في وقت متأخر من مساء الأحد.

بدأت الألغام تطفو في البحر الأسود بعد هجوم روسيا على أوكرانيا في 24 فبراير، وقامت فرق الغوص العسكرية الرومانية والبلغارية والتركية بإبطال مفعول تلك الألغام التي انجرفت إلى مياهها.

وتتبادل روسيا وأوكرانيا الاتهامات بزرع تلك الألغام.

ويشكل البحر الأسود أهمية حيوية لشحن الحبوب والزيوت ومنتجات النفط. وتتقاسم مياهه بلغاريا ورومانيا وجورجيا وتركيا، وكذلك أوكرانيا وروسيا.

وقالت وزارة الدفاع الرومانية إن اللغم الذي تم تفكيكه يوم الأحد، وهو ثاني لغم يتعامل معه الجيش الروماني منذ مارس، كان على نحو ميلين بحريين قبالة الساحل الروماني.

وتشكل الألغام مخاطر على السفن التجارية وسلاسل التوريد. وارتفعت تكاليف التأمين على سفن النفط التي تعبر البحر الأسود.

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