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لليوم الثالث.. لا إصابات جديدة بـ«كورونا» في كوريا الشمالية
لليوم الثالث.. لا إصابات جديدة بـ«كورونا» في كوريا الشمالية
1 أغسطس 2022 08:15
أعلنت كوريا الشمالية، اليوم الاثنين، أنها لم تسجل أي إصابات جديدة بفيروس كورونا (كوفيد19-)، لليوم الثالث على التوالي.
ونقلت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية عن مقر الوقاية من الأوبئة في حالات الطوارئ القول إنه "لم يتم تسجيل أي حالات إصابة جديدة بالحمى".
ولم يقدم مقر الوقاية من الأوبئة في حالات الطوارئ أي معلومات بشأن تسجيل أي وفيات إضافية.
واستقر العدد الإجمالي لحالات الحمى المسجلة منذ أواخر أبريل عند 77ر4 مليون حالة حتى يوم السبت.
ويتلقى 144 شخصا العلاج في المستشفيات.
وأصبحت حصيلة حالات الحمى اليومية في البلاد في اتجاه هبوطي بعد أن بلغت ذروتها عند أكثر من 392 ألفا و920 إصابة في 15 مايو.
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المصدر: وكالات
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