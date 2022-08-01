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نيوزيلندا تفتح الحدود بالكامل للمرة الأولى منذ بدء الجائحة
سيدتان تتعانقان في مطار أوكلاند
1 أغسطس 2022 08:03
أعادت نيوزيلندا فتح حدودها بالكامل أمام الزائرين من جميع أنحاء العالم،وذلك للمرة الأولى منذ إغلاقها بسبب جائحة كوفيد-19 في مارس 2020.
وبدأ فتح حدود نيوزيلندا أولا أمام مواطنيها في فبراير ثم خففت السلطات قيود الدخول بمرور الوقت.
وانتهت عملية إعادة فتح الحدود بالكامل الليلة الماضية (بالتوقيت المحلي) بالسماح بعودة الزائرين الذين يتطلب دخولهم الحصول على تأشيرات والحاصلين على تأشيرات دراسية.
وأيضا تسمح نيوزيلندا الآن بدخول العبارات السياحية واليخوت الترفيهية الأجنبية موانئها.
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