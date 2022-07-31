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تركيا تضبط 242 كجم من الكوكايين على متن سفينة

تركيا تضبط 242 كجم من الكوكايين على متن سفينة
1 أغسطس 2022 00:33

أعلن وزير الداخلية التركي سليمان صويلو، الأحد، ضبط 242 كيلوجراما من مادة الكوكايين المخدرة على متن سفينة تجارية في ميناء ولاية "تكير داغ" شمال غربي تركيا.
وأشار صويلو، في تغريدة على موقع تويتر، أنّ عناصر الأمن وخفر السواحل التركيين، كانوا يراقبون حركة السفينة التجارية حتى وصولها إلى ميناء تكير داغ، وفقا لما نقلته عنه وكالة الأناضول التركية للأنباء.
وترفع السفينة علم جزر مارشال، وغادرت السواحل البرازيلية في 4 يوليو الجاري، وفقا للوكالة.
وأكد الوزير التركي أنّ أعمال البحث والتفتيش جارية في السفينة ومحيطها وتحت الماء.

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المصدر: د ب أ
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مخدرات
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