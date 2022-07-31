تركيا: إبحار أول سفينة محملة بالحبوب الأوكرانية من أوديسا اليوم

أنقرة (وكالات)

قال المتحدث باسم الرئاسة التركية، إن هناك احتمالاً كبيراً أن تغادر أول سفينة محملة بحبوب أوكرانية ميناء أوديسا بأوكرانيا صباح اليوم الإثنين بموجب اتفاق تم التوصل إليه في 22 يوليو مع روسيا.

وأعلن إبراهيم كالين في مقابلة مع قناة «كانال»: «هناك احتمال كبير أن تبحر أول سفينة صباح الإثنين إذا تمت تسوية كل الامور بحلول المساء».

لكن كالين قال إنه لا تزال هناك مسألة أو مسألتان يجب تسويتهما في المفاوضات مع الروس.

وأضاف أن «الاستعدادات وصلت إلى نقطة تسمح بمغادرة السفن ميناء أوديسا، تم تحميل السفن وهي جاهزة للإبحار لكن لا بد من تنسيق لوجستي جيد».

كما تم التطرق إلى استئناف الصادرات في اجتماع بين وزير الدفاع التركي ووزيري الدفاع والبنى التحتية الأوكرانيين، حسبما أعلنت أنقرة أمس.

وقالت الوزارة التركية في بيان «من المقرر بدء عمليات النقل في أسرع وقت ممكن».

وتم افتتاح مركز التنسيق المشترك المسؤول عن مراقبة صادرات الحبوب الأوكرانية عبر البحر الأسود رسميًا الأربعاء في اسطنبول وفقًا للاتفاقية الموقعة في 22 يوليو.

وعلى مركز التنسيق المشترك تسجيل ومراقبة السفن التجارية التي ستشارك في القوافل والتحقق من متابعتها عبر الإنترنت والأقمار الصناعية وتفتيش السفن لدى تحميلها في الموانئ الأوكرانية وعند وصولها إلى الموانئ التركية.