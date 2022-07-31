لبنان يتبرأ من فيديو «حزب الله»

بيروت (وكالات)

أعلن وزير الخارجية اللبناني، عبد الله بو حبيب إن مقطع الفيديو الذي نشرته ميليشيات «حزب الله» الإرهابية عن إحداثيات منصات استخراج الغاز على الساحل، لا يمثل موقف الدولة اللبنانية.

وفي اتصال مع قناة «الجديد» اللبنانية، رفض وزير الخارجية عبد الله بوحبيب إعطاء موقف من مقطع الفيديو، لافتاً إلى أنه لا يمثل الدولة اللبنانية، وأن وزارة الخارجية سبقت أن اتخذت موقفا من «المسيرات» التي تم إطلاقها سابقا.

وأشار بو حبيب إلى أن الوسيط الأمريكي لترسيم الحدود بين لبنان وإسرائيل، أموس هوكشتاين، سيلتقي الرؤساء الثلاثة، بالإضافة إلى نائب رئيس مجلس النواب، الياس بوصعب، وعدد من الوزراء، مؤكدا أن الموقف اللبناني موحد لجهة المفاوضات.

يشار أن «ميليشيات «حزب الله» الإرهابية نشرت صباح أمس، مقطع فيديو يظهر منشآت الحفر والتنقيب واستخراج النفط في «كاريش».