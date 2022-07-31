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أوكرانيا تتهم روسيا بشن هجمات صاروخية على أوديسا

رجل إطفاء يكافح حريقا جراء قصف في أوديسا
1 أغسطس 2022 00:25

اتهمت أوكرانيا، الأحد، روسيا بشن هجمات صاروخية تستهدف منطقة أوديسا المطلة على البحر الأسود.
وقال مجلس بلدية عاصمة إقليم أوديسا، نقلا عن القيادة الجنوبية للجيش الأوكراني الأحد، إنه تم إطلاق صاروخين من طراز "إسكندر" من شبه جزيرة القرم.
ووفقا للإدارة الإقليمية، أصاب المقذوفان أحد المحاجر. وقالت، في بيان على فيسبوك، إنه لا يزال يتم استجلاء الوضع بشأن احتمال سقوط ضحايا.
ولم تعلق روسيا على الاتهامات حتى الآن. 
وفي وقت سابق، أُلغيت الاحتفالات بمناسبة يوم البحرية الروسية في شبه جزيرة القرم عقب هجوم مزعوم من جانب القوات الأوكرانية على أسطول البحر الأسود الروسي هناك. وتنفي البحرية الأوكرانية الاتهامات.

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