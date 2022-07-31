النواب الليبي يطالب بمنح فرصة لحكومة باشاغا

حسن الورفلي (بنغازي، القاهرة)

أكد رئيس مجلس النواب الليبي، عقيلة صالح، أن حكومة فتحي باشاغا هي «الحكومة الشرعية» ويجب أن تعطى الفرصة على الأقل ثلاثة أو 4 أشهر قبل الحكم عليها. وأضاف صالح في مقابلة تلفزيونية، أن «حكومة الدبيبة غير شرعية وقد فشلت في تسيير أمور الدولة بعد انتشار الفساد وصرف أكثر من 120 مليار دينار في غير محلها».

وبين صالح أن «تعامل بعض الدول والأمم المتحدة مع حكومة الدبيبة بعد سحب الثقة منها أجج الموقف، وساهم في الانقسام».

وأشار إلى أن الانتخابات هي الحل لأزمة ليبيا ويجب أن تكون هناك حكومة واحدة للإشراف على هذه الانتخابات، وقال إن المشكلة تكمن في عدم وجود سلطة تنفيذية موحدة.

وأشار إلى الاتفاق مع مجلس الدولة على 90% من النقاط الخلافية في الدستور ما عدا نقطتي مزدوجي الجنسية ومشاركة القوات المسلحة في الانتخابات، قائلا إن هناك مؤامرة كبرى لإسقاط الدولة الليبية دون تقديم مزيد من التفاصيل. وشدد صالح على ضرورة تفكيك المجموعات المسلحة وفقا للاتفاق السياسي.

وفي سياق آخر، بحث رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي، أمس، آخر تطورات الأوضاع العسكرية والأمنية خلال لقاء مع آمر المنطقة العسكرية الساحل الغربي، اللواء صلاح الدين النمروش، وآمر «اللواء 444 قتال» المقدم محمود حمزة.

وتطرق اللقاء إلى سبل تكاتف الجهود من أجل تنظيم عمل كل الوحدات والقطاعات العسكرية بالمنطقة الغربية، وفق المكتب الإعلامي للمنفي.