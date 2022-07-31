الحكومة الأردنية تعلن عن خطة تحديث القطاع العام

عمّان (الاتحاد)

أعلنت الحكومة الأردنية أمس، عن خطة لتحديث القطاع العام تتضمن إلغاء وزارات ودمج أخرى، وتشمل وزارات العمل والشباب والثقافة والنقل والأشغال والتربية والتعليم والتعليم العالي، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الأردنية «بترا».

جاء ذلك في مؤتمر صحفي مشترك عقده رئيس الوزراء بشر الخصاونة ووزير التخطيط والتعاون الدولي ناصر الشريدة عرضا خلاله أبرز محاور الخطة.

ووفق الوزير الشريدة فقد تم بموجب الخطة إلغاء وزارة العمل ونقل مهامها لعدد من الوزارات المعنية، ودمج وزارتي الثقافة والشباب في وزارة واحدة، ودمج وزارتي النقل والأشغال العامة والإسكان تحت مسمى وزارة خدمات البنية التحتية، فيما سيتم الإعلان عن وزارة جديدة بمسمى وزارة التواصل الحكومي.

وأضاف الشريدة أن الخطة تشمل أيضاً دمج وزارتي التربية والتعليم والتعليم العالي والبحث العلمي ومؤسسة التدريب المهني تحت مسمى وزارة التربية وتنمية الموارد البشرية، في حين سيتم تشكيل لجنة وزارية للإشراف على تنفيذ خطة تحديث القطاع العام.

ولفت إلى أن عدد موظفي القطاع العام الأردني يقارب 216 ألف عامل وموظف حكومي، مؤكداً أن تنفيذ خطة إلغاء ودمج الوزارات ستتم بعد استيفاء التشريعات والترتيبات اللازمة.

من جانبه، قال رئيس الوزراء: إن الخطة وضعتها لجنة حكومية حددت فيها 7 مكونات كأولوية قصوى للتحديث، وتشمل الخدمات الحكومية والإجراءات والرقمنة والهيكل التنظيمي والحوكمة ورسم السياسات وصنع القرار والموارد البشرية والتشريعات والثقافة المؤسسية، وهذه المكونات ستشكل إطارات لتحديث القطاع العام.

وتوقع الخصاونة الوصول بعد 10 سنوات إلى قطاع عام يستطيع أن يعمل كمنظومة واحدة ويحقق التنمية للأردن والرفاه للشعب الأردني.

وتضم حكومة رئيس الوزراء بشر الخصاونة التي تشكلت في 12 أكتوبر من عام 2020 خلال أزمة فيروس كورونا، 28 وزيراً من بينهم وزيرتان و4 وزراء دولة.