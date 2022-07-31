الجيش الصومالي يدمر قواعد لـ«الشباب»

مقديشو (الاتحاد)

أعلن الجيش الصومالي تدمير معاقل لميليشيات حركة «الشباب» المرتبطة بتنظيم «القاعدة» الإرهابي في منطقة «توروتورو» بمحافظة شبيلى السفلى بجنوبي الصومال.

وذكرت وكالة الأنباء الوطنية الصومالية «صونا» أمس، أن قوات «كوماندوز» التابعة للجيش الصومالي شنت عملية عسكرية وتمكنت من الاستيلاء على أسلحة رشاشة تستخدمها الميليشيات الإرهابية في تهديد سكان المنطقة.

وأوضحت أن العملية تأتي في أعقاب سلسلة من العمليات العسكرية التي نفذها الجيش الوطني في الأيام القليلة الماضية للقضاء على فلول ميليشيات «الشباب» المتطرفة.

وفي سياق متصل، شن طيران الجيش الإثيوبي، أمس، غارات جوية عنيفة على مناطق من محافظة «بكول» جنوب غرب الصومال، حيث يوجد مسلحون من حركة «الشباب».