السنغاليون يدلون بأصواتهم لانتخاب برلمان جديد

بدأت عمليات فرز الأصوات في مراكز الاقتراع بعد أن أدلى السنغاليون بأصواتهم لانتخاب برلمان جديد، الأحد.

تأمل المعارضة أن تفرض عبر هذه الانتخابات تعايشا على الرئيس ماكي سال الذي يسعى بدوره للاحتفاظ بأغلبية واسعة في البرلمان.

وانتخب السنغاليون أعضاء البرلمان المؤلف من مجلس واحد والذي يضم 165 نائبا ويهيمن عليه حاليا مؤيدو الرئيس سال، لولاية مدتها خمس سنوات.

ووعد ماكي سال بتعيين رئيس للوزراء، المنصب الذي ألغاه ثم أعاده في ديسمبر 2021، ينتمي إلى التشكيل الذي يفوز في الاقتراع.

وفتحت مراكز الاقتراع أبوابها عند الساعة الثامنة بالتوقيتين المحلي والعالمي وبدأت تغلق تدريجا في الساعة 18,00.

ودعي سبعة ملايين سنغالي للادلاء بأصواتهم في اقتراع لم تسجل فيه حوادث تذكر.

وقالت وزارة الداخلية إن نسبة المشاركة بلغت 22 في المئة على المستوى الوطني في الساعة 13,00.

في سكات أوربام، وهو حي في احدى الضواحي القريبة من دكار، كان عدد الناخبين الذين ينتظرون التصويت أقل بكثير من المعتاد، كما في حي غراند ميدين الشعبي في العاصمة وفي زيغينكور، عاصمة كازامانس في الجنوب، بحسب مراسلين صحفيين.

ونشرت اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات، التي تشرف على التصويت، حوالى 22 ألف مراقب في جميع أنحاء البلاد. كما يحضر مراقبون من المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (ايكواس).

وينتخب 53 نائبا حسب نظام يجمع بين التمثيل النسبي والقوائم الوطنية، و97 آخرون بناء على نظام الأغلبية في المناطق. وينتخب المغتربون أعضاء البرلمان الخمسة عشر الباقين.

وتتنافس في هذه الانتخابات ثمانية تحالفات. أخبار ذات صلة تشكيل حكومة جديدة بالكويت عون يتعهد بتوفير الظروف المواتية لانتخاب رئيس جديد

المصدر: آ ف ب