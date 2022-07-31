سيول مأرب تجرف الألغام الحوثية إلى الأودية

عدن (الاتحاد)

جرفت السيول التي شهدتها محافظة مأرب، أمس الأول، عشرات الألغام التي زرعتها سابقًا ميليشيات الحوثي الإرهابية.

ووثّق السكان صورًا لألغام حوثية جرفتها السيول إلى مناطق مأهولة بالسكان ومساحات زراعية في مأرب، بعد ليلة هطلت فيها الأمطار بغزارة.

ووجّه المرصد اليمني للألغام مناشدة للأهالي والمزارعين بأخذ الحيطة والحذر مع انجراف هذه الألغام إلى مناطق كانت آمنة، قبل أن تداهمها أخطار الألغام التي تهدد حياة الأبرياء.

وجدّد المرصد دعوته لميليشيات الحوثي الإرهابية لتسليم خرائط الألغام، كما طالب المجتمع الدولي بدعم جهود تطهير المناطق الملوثة.