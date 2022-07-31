رئيس مجلس القيادة اليمني: ملتزمون بنهج السلام

عدن (الاتحاد)

أكد مجلس القيادة الرئاسي في اليمن الالتزام بنهج السلام العادل والشامل القائم على المرجعيات الوطنية والإقليمية والدولية، مذكراً بتجارب التهدئة مع ميليشيات الحوثي الإرهابية المخيبة للآمال.

وتلقى الرئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد محمد العليمي أمس، اتصالاً هاتفياً من وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن للبحث في المستجدات المحلية، والجهود الإقليمية والدولية الرامية لتحقيق السلام والاستقرار في اليمن، وفق ماذكرته وكالة الأنباء اليمنية «سبأ».

ونوه العليمي خلال المحادثة، بالجهود التي بذلها تحالف دعم الشرعية من أجل الوصول إلى الهدنة في اليمن، وتشارك ضبط النفس مع مجلس القيادة والحكومة إزاء الانتهاكات، والخروقات الواسعة من جانب ميليشيات الحوثي الإرهابية.

وذكر رئيس مجلس القيادة الرئاسي بتجارب التهدئة مع الميليشيات الحوثية المخيبة للآمال، وصولاً إلى الهدنة الحالية التي تنتهي اليوم الإثنين، التي تنصلت فيها الميليشيات عن كافة التزاماتها، بما في ذلك إبقاء الحصار على مدينة تعز والمحافظات الأخرى وعدم دفع رواتب الموظفين في مناطق سيطرتها، والتلكؤ في تنفيذ التفاهمات المتعلقة بملفي الأسرى والمحتجزين، وناقلة النفط «صافر».

من جانبه، أشاد وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن بتعاطي مجلس القيادة الرئاسي والحكومة مع كافة عناصر الهدنة المستمرة منذ 4 أشهر، وأهمية ذلك في تحقيق الآثار الإيجابية الملموسة على الصعيد الإنساني.

وأكد بلينكن التزام الولايات المتحدة الأميركية بدعم جهود المبعوثين الأممي والأميركي من أجل تحقيق السلام والاستقرار في اليمن.

كما أكد حرص بلاده على دعم الإصلاحات التي يقودها مجلس القيادة الرئاسي والحكومة، والعمل على مضاعفة الجهود المنسقة مع المجتمع الدولي لتخفيف معاناة الشعب اليمني.