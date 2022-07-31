حريق غابات جديد قرب العاصمة البرتغالية

بذل مئات من رجال الإطفاء جهودا مضنية، الأحد، لإخماد حريق يستعر في إحدى البلديات بالقرب من العاصمة البرتغالية لشبونة، حيث أدت درجات الحرارة المرتفعة والرياح القوية إلى صعوبة السيطرة على النيران. ودفعت السلطات بأكثر من 400 من رجال الإطفاء تدعمهم طائرات متخصصة في إطفاء الحرائق ونحو 123 مركبة، بعد اندلاع حريق بمنطقة جبلية في بلدية "مافرا" عصر الأحد. وتصاعدت سحابة ضخمة من الدخان الأسود فوق بلدة "فيندا دو بينهيرو" في مافرا، حيث أجبر الحريق السلطات على إغلاق عدة طرق وإخلاء دار رعاية. كما هرب العديد من سكان البلدة من منازلهم خوفا من امتداد الحريق. وذكر شاهد عيان أن الدخان المتصاعد من الحريق يمكن رؤيته من وسط مدينة لشبونة على بعد حوالي 33 كيلومترا جنوبا.