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رئيس سريلانكا: الوقت غير مناسب لعودة الرئيس السابق

الرئيس السريلانكي رانيل ويكريميسنجه
1 أغسطس 2022

نقلت  صحيفة «وول ستريت جورنال» عن الرئيس السريلانكي الجديد رانيل ويكريميسنجه قوله، اليوم الأحد، إن الوقت غير مناسب لعودة الرئيس السابق جوتابايا راجابكسا إلى البلاد لأن ذلك يمكن أن يشعل أزمة سياسية.
وقال ويكريميسنجه، في مقابلة مع الصحيفة الأميركية «لا أعتقد أن الوقت مناسب لعودته... ليس لدي ما يشير إلى أنه سيعود قريبا».
وذكرت الصحيفة أن ويكريميسنجه ظل على اتصال مع راجابكسا لإنهاء الأمور الإدارية الخاصة بنقل السلطة والمسائل الحكومية الأخرى.
وغادر راجابكسا البلاد بعد مظاهرات انتهت باقتحام محتجين مقر إقامته في العاصمة كولومبو. ويتظاهر السريلانكيون بسبب أزمة اقتصادية تعاني منها البلاد.

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المصدر: رويترز
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