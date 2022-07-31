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16 قتيلًا بمجازر نفذها إرهابيون في الساحل الأفريقي

هجوم إرهابي على قرية في مالي (أرشيفية)
31 يوليو 2022 23:48

قُتل 16 شخصًا على الأقلّ هذا الأسبوع في منطقة ميناكا في شمال شرق مالي المحاذية للنيجر، في هجمات إرهابية على مخيمات للبدو، بحسب مصادر محلية.
وقال مصدر قريب من السلطات في ميناكا عاصمة المنطقة "نُفّذت الاغتيالات ليل الأربعاء الخميس بالطريقة نفسها: مهاجمون على متن دراجات نارية يصلون إلى المخيم ويطلقون النار من مسافة قريبة على الناس من دون هوادة ويستولون على الماشية".
واستهدف هجوم أول مخيما للبدو على بعد "نحو خمسين كيلومترًا" شرق ميناكا في المكان المُسمّى "تيفولات" وقُتل خلاله 12 شخصًا، بحسب المصدر الذي قال إن "مسلّحين" استهدفوا مخيما آخر في "إنكار تادريانتي"، حيث قُتل خمسة.
ونشر قادة محليون، عبر شبكات التواصل الاجتماعي، عدة بيانات في الأيام الأخيرة أعلنوا فيها وقوع "مجازر بحق المدنيين" بيد تنظيم الدولة الإسلامية في الصحراء الكبرى. وأفادوا بمقتل 16 شخصًا في هذين الهجوميْن.
وأكّد مسؤول في حركة موالية للحكومة في باماكو، حصول الهجمات.
وقال زعيم محلي "يضرب الإرهاب الأبرياء في هذا القسم من البلد".
وأفاد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، في تقريره الأخير، بأن الهجمات الأخيرة في منطقة ميناكا "أسفرت بحسب بعض التقارير عن مقتل مئات المدنيين ونهب وإحراق محلات تجارية ومركبات وتخريب شبكات الهاتف".

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