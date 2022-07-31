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خبير يدلي بتصريحات حول نهاية كورونا

فيروس كورونا
31 يوليو 2022 23:00

أدلى فلاديسلاف جيمشوغوف، الطبيب الروسي المختص في الأمراض المعدية شديدة الخطورة، بتصريحات حول مصير فيروس كورونا المستجد الذي يتفشى في العالم منذ نهاية عام 2019.
ونقل موقع «روسيا اليوم» عن جيمشوغوف أنه بعد عام فقط، سيكون من الممكن القول بشكل قاطع: إن الفيروس أصبح مرضا موسميا مثل الإنفلونزا.
وقال الخبير: إن هناك سيناريوهين لانتهاء هذا الوباء، أحدهما هو انتقال عدوى الفيروس التاجي إلى حالة مرض موسمي مثل الإنفلونزا.
وأضاف «سينتشر فيروس سارس-كوف-2 بين الناس. الآن، عندما يكون لدينا الصيف، يكون الشتاء في ذروته في نصف الكرة الجنوبي. سنرى الربيع القادم إذا كانت هذه الموجة ستنتهي مثل الإنفلونزا أم لن تنتهي، وهل سيبقى المرض خلال فصل الصيف. يجب أن تمر فترة من الزمن، ثم سنرى ما إذا كان الفيروس قد أصبح موسميا».
لكن الخبير يعتبر أن السيناريو الأكثر احتمالا هو انتقال الفيروس إلى حالة عدوى بؤرية طبيعية. 

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المصدر: الاتحاد - أبوظبي
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