تفاقم حرائق الغابات على جانبي حدود ألمانيا والتشيك
طائرة تسكب الماء على حريق غابة قرب حدود ألمانيا مع التشيك
31 يوليو 2022 22:03
تستمر ألمانيا وجمهورية التشيك في مكافحة حرائق الغابات، اليوم الأحد، في ظل تفاقم الوضع على جانبي الحدود. امتد الحريق في "حديقة سويسرا البوهيمية الوطنية" إلى مساحة نحو ألف هيكتار ليصبح أحد أكبر الحرائق في تاريخ التشيك. وقالت متحدثة باسم خدمات الإطفاء لشبكة "سي تي" التشيكية إن وعورة المنطقة تجعل من الصعب احتواء الحريق. كان الحريق اندلع، الاثنين الماضي، في المنتزه، وامتد على الحدود إلى منتزه "ساكسون سويسرا" في ألمانيا. مازال أفراد طواقم الإطفاء يعثرون على جيوب جديدة من الحريق في المنتزه. ويكافح نحو 750 من رجال الإطفاء الحرائق عقب استدعاء قوات إضافية من أنحاء جمهورية التشيك. وتساند جهود الإنقاذ ست مروحيات وخمس طائرات لمكافحة الحرائق. أصيب ثمانية من رجال الإغاثة حتى الآن خلال جهود الإطفاء، العديد منهم إصابتهم خطيرة. وقالت المتحدثة "هذا يوضح أننا نتحرك في منطقة خطيرة". وأضافت المتحدثة أنه يصعب الوصول إلى بعض المناطق في منطقة الغابات، بما في ذلك مناطق على الحدود بين ألمانيا والتشيك. ومنع متسلقو الجبال من دخول الحديقة الوطنية التشيكية. من ناحية أخرى، على طول الحدود في ألمانيا، لم تظهر دلالات على تحسن الوضع في منتزه "ساكسون سويسرا" الألماني. وقال توماس كونز المتحدث باسم المنطقة إن من المتوقع اندلاع حرائق جديدة، في ظل ارتفاع درجات الحرارة. وأضاف أن فرق الإنقاذ تحاول وقف تقدم الحرائق من خلال وضع حواجز. ويقوم العاملون في الغابات في المناطق القريبة بإزالة الأشجار الميتة والخشب كإجراء وقائي. من ناحية أخرى، ألقي القبض على رجل (36 عاما) في ولاية براندنبرج القريبة من برلين، لمزاعم بإشعال العديد من الحرائق في غابة قريبة. وذكرت الشرطة، اليوم الأحد، أن شاهد عيان رأى الرجل يوم أمس السبت. ويشتبه في أنه أضرم حرائق في أربعة مواقع في دائرة نصف قطرها 500 متر. وقد ساهم هطول الأمطار في ولاية براندبرج بالقرب من برلين في تخفيف حدة الحرائق، حيث غمرت المياه الأرض. ويحاول 250 من رجال الإطفاء احتواء الحريق، الذي يغطي الآن نحو 800 هيكتار.