طبيب يدلي ببيان عن صحة بايدن بعد إصابته مجددا بكورونا
جو بايدن، الرئيس الأميركي
31 يوليو 2022 21:13
قال الدكتور كيفن أوكونور طبيب الرئيس الأميركي جو بايدن، اليوم الأحد، إن الأخير يشعر بأنه بخير ويواصل إجراءات العزل التي يتبعها بعد أن أثبتت الفحوص، أمس السبت، إيجابية إصابته بكوفيد مجددا. وظلت نتيجة فحص كوفيد أجراه بايدن، اليوم الأحد، إيجابية لكنه "بحالة جيّدة". وأضاف الطبيب، في مذكرة نشرها البيت الأبيض "في ضوء انتكاسته التي أعلنا عنها أمس، واصلنا المتابعة اليومية". وأوضح أوكونور "هذا الصباح، وفي أمر لم يكن مفاجئا، ظل فحص الأجسام المضادة ... إيجابيا". وقال إن المرضى، الذين خضعوا للعلاج بواسطة عقار "باكسلوفيد"، كما هو الحال بالنسبة لبايدن، يتجاوزون الفيروس أحيانا لكن نتيجة فحوصهم تبقى إيجابية. ووصف طبيب البيت الأبيض، أمس السبت، هذه الإصابة الثانية للرئيس بايدن بفيروس كورونا بأنها خفيفة. كانت قد ثبتت إصابة الرئيس الأميركي بالمرض في مرة أولى قبل عشرة أيام من إصابته الثانية. وأكد بايدن، أمس السبت بعد ثبوت إصابته الثانية "ليس لدي أي أعراض لكنني سأعزل نفسي من أجل سلامة كل من حولي. ما زلت في العمل وسأستأنف النشاط قريبا". وأوضح أوكونور أن اختبار بايدن، البالغ من العمر 79 عاما، كان سلبيا خلال أربعة أيام إثر إصابته الأولى، ولا توجد خطة لاستئناف العلاج نظرا لعدم ظهور الأعراض عليه.